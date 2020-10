Angola regista 195 novos casos e 43 recuperados

Nas últimas 24 horas, foram registados 195 novos casos positivos e 43 recuperados, segundo o mais recente boletim informativo do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19, 157 casos foram registados em Luanda, 24 em Benguela, 13 em Cabinda e 1 caso na província do Huambo.

As localidades mais atingidas na província de Luanda, foram Viana, Belas, Kilamba Kiaxe, Talatona, Maianga, Ingombotas, Cazenga, Cacuaco, Sambizanga e Rangel. As idades variam de 1 a 75 anos, sendo 110 do sexo masculino e 85 do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, não foi registado nenhuma morte de covid-19. No entanto, 43 pessoas foram recuperadas na província de Luanda e as idades variam de 22 a 57 anos.

O quadro epidemiológico contabiliza 10.269 casos (+195), dos quais 275 óbitos, 3.736 recuperados (+43) e 6.258 ativos (+152).

Dos ativos, 17 estão em estado crítico, 31 graves, 145 morados, 416 leves e 5.649 assintomáticos. Nos centros de tratamento, estão a ser assistidos 609 doentes (-3 em relação ao dia de ontem).

Nas últimas 24 horas, foram processados 1.887 amostras das quais 195 foram positivas.

Em acumulativo, foram processadas até a data 152.801 amostras.

A nível global, a pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.175.992 mortos e mais de 44.561.260 pessoas foram infetadas em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.