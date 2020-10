1.º de Agosto inicia quadrangular com vitória

O 1.º de Agosto venceu nesta quarta-feira, em Luanda, o FC Bravos do Maquis, por 3-1, em jogo da primeira jornada do torneio quadrangular em futebol “Trumuno Fora de Época”.

Com o Estádio 11 de Novembro sem público, por conta da Covid – 19, a formação do Moxico até marcou primeiro por Mussumari (1-0), resultado com que terminou o primeiro tempo.

No reatamento, Bobó e Mabululo trataram de colocar os “militares” em vantagem, para no tempo de descontos Manico fixar o resultado em 3-1.

Esta primeira jornada do torneio quadrangular ficou amputada. O Sagrada Esperança, que devia defrontar o Petro de Luanda (15h00), teve dificuldade de reunir o grupo de jogadores, boa parte ainda no Moxico.

Organizada pela empresa Macro Sport Angola, o confronto foi remarcado para sexta-feira.

O evento, que termina no dia três de Novembro, tem como objectivo proporcionar jogos aos representantes angolanos nas afrotaças, mais de sete meses depois da interrupção do Campeonato Nacional “Girabola”, devido à Covid – 19.

Emparceiramento:

2.ª Jornada (dia 31)

1.º de Agosto – Sagrada Esperança, 15h00

Petro de Luanda – Bravos do Maquis, 18h00

3.ª Jornada (dia 03 de Novembro)

Sagrada Esperança – Bravos do Maquis, 15h00

1.º de Agosto – Petro de Luanda, 18h00

Fonte: Angop