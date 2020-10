SIC desmantela grupo liderado por ex-agentes da PN

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Benguela, deteve, nos últimos cinco dias, dois antigos agentes da PN, supostamente envolvidos no roubo de mil e 550 caixas de peixe, avaliadas em 16 milhões de kwanzas.

De acordo com o porta-voz do SIC em Benguela, subinspector Victorino kotingo, que falava durante o acto de apresentação pública dos supostos criminosos, os individúos em cauasa já haviam sido expulsos da corporação, em 2019, por conduta indecorosa.

Segundo o responsável, os dois lideravam um grupo de meliantes que praticava assaltos a mão armada aos camionistas, preferencialmente os que transportavam mercadorias como peixe, gado, entre outros produtos.

Informou que o seu modus operandi permitia interpelar motoristas de camiões com recurso a arma de fogo e retiravam toda mercadoria a bordo das viaturas.

Conforme o oficial, actuavam nas estradas nacionais 100 e 105, onde, na última ação, interpelaram e desviaram um camião que transportava 1.550 caixas de peixe sardinha que tinha como destino à província de Luanda, cuja mercadoria estava avaliada em 16 milhões de kwanzas.

Fez saber que as mil e 550 caixas que se encontravam escondidos numa residência no bairro 11 de Novembro, em Benguela, já foram apreendidas, juntamente com a suposta compradora.

Deu a conhecer que, na altura da detenção, houve um enfrentamento que culminou com a detenção de apenas dois dos cinco integrantes do referido grupo.

Na sequência da detenção, foi apreendida uma viatura que servia de suporte na mobilidade dos mesmos.

Entretanto, diligências prosseguem para captura dos demais comparsas, bem como a recuperação da arma de fogo.

Fonte: Angop