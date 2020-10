Preço do barril Brent em forte queda de 4,95% devido ao avanço da pandemia

O preço do barril Brent para entrega em dezembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 4,95%, para 39,16 dólares, com os investidores a recearem que o avanço da pandemia reduza a procura.

O barril de petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,04 dólares abaixo dos 41,20 com que fechou as transações na terça-feira.

A imposição de novas restrições em diversos países para procurar travar os contágios com o novo coronavirus, faz adivinhar uma descida no consumo de petróleo.

Este forte recuo da cotação do Brent já se pressentia desde a manhã, quando era transacionado em perda de 4%.

Fonte: Lusa