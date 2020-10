Futebol experimenta retoma sob medidas contra Covid – 19

Petro de Luanda e Sagrada Esperança da Lunda Norte abrem, às 15 horas desta quarta-feira, o quadrangular em futebol denominado “Trumuno Fora de Época”, sob fortes medidas de prevenção contra à Covid – 19.

Organizada pela empresa Macro Sport Angola, a prova foi apresentada nesta terça – feira, na capital do país, em conferência de imprensa.

No acto, foi esclarecido aos participantes, incluindo aos órgãos de comunicação social, que o acesso ao Estádio 11 de Novembro só será possível mediante a apresentação de comprovativo do teste negativo.

A primeira jornada encerra às 18 horas com o confronto entre o 1.º de Agosto – Bravos do Maquis do Moxico.

O evento, que termina no dia três de Novembro, tem como objectivo proporcionar jogos aos representantes angolanos nas afrotaças, mais de sete meses depois da interrupção do Campeonato Nacional “Girabola”, devido à Covid – 19.

Emparceiramento completo:

1.ª Jornada (dia 28)

Petro de Luanda – Sagrada Esperança, 15h00

1º de Agosto – Bravos do Maquis, 18h00

2.ª Jornada (dia 31)

1.º de Agosto – Sagrada Esperança, 15h00

Petro de Luanda – Bravos do Maquis, 18h00

3.ª Jornada (dia 03 de Novembro)

Sagrada Esperança – Bravos do Maquis, 15h00

1.º de Agosto – Petro de Luanda, 18h00

Fonte: Angop