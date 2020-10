Biden e Obama fazem campanha juntos pela primeira vez no sábado

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fará campanha presencialmente pela primeira vez no sábado junto ao seu ex-vice-presidente e atual candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, em Michigan.

Três dias antes das eleições presidenciais no país, Obama e Biden se reunirão no importante estado pendular, no qual falarão sobre “a união dos americanos para enfrentar a crise que o país atravessa e vencer a batalha pela alma da nação”, anunciou nesta quarta-feira (28) a equipa da campanha democrata num comunicado.

Na semana passada, em campanha para Biden, Obama apareceu sozinho em comícios drive-in na Pensilvânia e na Flórida – dois estados que o presidente Donald Trump venceu em 2016, mas estão em disputa este ano – alertando os apoiadores de Biden contra a complacência e pedindo-lhes para votar antecipadamente.

Nos seus discursos, Obama pediu aos partidários de Biden que não se apoiassem na liderança do candidato democrata segundo as pesquisas, mas votassem, lembrando-os de que Hillary Clinton era a favorita há quatro anos e acabou perdendo.

Neste ano, Biden deve recuperar o estado de Michigan, entre outros, para conseguir chegar à Casa Branca.

De acordo com as pesquisas do site RealClearPolitics, Biden aparece na frente de Trump com 7,1 pontos percentuais em âmbito nacional, e com 8,6 pontos de vantagem em Michigan.

