Angola regista 203 novos casos e mais quatro mortes

Angola registou mais quatro mortos e 203 novas infeções pelo novo coronavírus, somando agora o país 275 óbitos e 10.074 casos, anunciaram hoje as autoridades de saúde.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, do total de casos das últimas 24 horas, 167 foram registados na província de Luanda, 25 em Benguela, 10 no Uíje e um na Lunda Norte, sendo 117 homens e 86 mulheres, com idades que variam dos cinco meses aos 84 anos.

Os dados relativos às mortes de dois homens e de duas mulheres, entre os 60 e 86 anos, indicam que foram todas registadas em Luanda, capital de Angola.

Nesta altura, o país regista um total de 6.106 casos ativos, dos quais 11 apresentam um quadro crítico, 31 em estado grave, 141 moderados, 426 leves e 5.494 assintomáticos, estando a ser acompanhados nos centros de tratamento 612 doentes.

As autoridades de saúde indicaram ainda que 46 doentes foram dados como recuperados, totalizando agora 3.693.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 2.031 amostras, das quais 203 foram positivas, apontando o cumulativo de RT-PCR para 150.914 amostras processadas até à data, das quais 10.074 são positivas, demonstrando uma taxa de positividade de 6,7%.

A pandemia de covid-10 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa