Vietname retira mais de um milhão de habitantes do centro antes da passagem de tufão

Mais de um milhão de pessoas estão hoje a ser retiradas das zonas baixas no centro do Vietname, à medida que o tufão Molave se aproxima da região, recentemente atingida por várias inundações, noticiou a agência vietnamita.

O Molave deverá atingir terra, na quarta-feira, no sul da costa central do país, com ventos sustentados de 135 quilómetros por hora (km/h), indicou a agência de notícias VNA.

O tufão deixou pelo menos três mortos, 13 desaparecidos e mais de 120 mil deslocados na passagem pelas Filipinas.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, ordenou às autoridades provinciais para prepararem a retirada de cerca de 1,3 milhões de pessoas das regiões na passagem do tufão.

“Temos que nos manter em prevenção para proteger as vidas da população”, disse Phuc, durante um encontro com responsáveis das operações de resposta a desastres.

Os residentes nas zonas costeiras baixas e mais vulneráveis vão ser transferidos para abrigos no interior da região.

As autoridades vietnamitas indicaram recear que o Molave, a mais recente tempestade a ameaçar o país este mês, possa ser tão mortal como o tufão Damrey, que deixou mais de uma centena de mortos quando a atingiu a região central em 2017.

No início do mês, 136 pessoas morreram e dezenas foram dadas como desaparecidas na sequência de inundações e aluimentos de terras, nas províncias centrais de Quang Binh, Quang Tri e Hué.

As últimas previsões meteorológicas apontaram para mais chuvas torrenciais na zona ainda inundada e isolada, disse a VNA.