Trabalho não pode parar face ao Covid-19 – PR

O Presidente da República, João Lourenço, apelou, nesta terça-feira, aos membros do Governo para manter a dinâmica de funcionamento, apesar do momento difícil imposto pela Covid-19, pois o trabalho não pode parar.

“Temos de encontrar soluções para os inúmeros problemas que o nosso país ainda enfrenta”, recomendou o Titular do Poder Executivo na sua breve intervenção na cerimónia de posse de novos responsáveis do Governo.

Notou que, face à pandemia, o trabalho é realizado em circunstâncias muito especiais, o que exige manter a dinâmica e procurar obter, mesmo assim, os melhores resultados possíveis.

No Palácio Presidencial, o Chefe de Estado empossou Jomo Francisco Isabel de Carvalho Fortunato no cargo de ministro da Cultura, Turismo e Ambiente e José Carvalho da Rocha no de governador da província do Uíge.



Foram, igualmente, empossados Daniel António Rosa, embaixador de Angola na República da Singapura, Diakumpuna Sita José, embaixador itinerante de Angola, Apolo Ndinoluenga, vice-governador da província do Cunene para o sector Político, Social e Económico, e Adjany da Silva Costa, consultora do Presidente da República.



Em declarações à imprensa, o novo titular da pasta da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, disse que vai optar por um trabalho em conjunto com os diferentes departamentos ministeriais para a gestão do seu ministério.



Jomo Fortunato, especialista em Cultura, exerceu já as funções de director do Memorial Agostinho Neto.



Já o governador do Uíge, José Carvalho da Rocha, antigo ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, afirmou que vai trabalhar com todas as franjas da sociedade local para o crescimento da região.

José Carvalho da Rocha substitui Sérgio Luther Rescova, falecido este mês, por doença.

Fonte: Angop