PR aborda situação da juventude

Preocupações ligadas a habitação para os jovens, formação técnico-profissional, ao emprego e a sua inserção no sistema de ensino foram apresentadas, nesta terça-feira, em Luanda, ao Presidente da República, João Lourenço.

Com esse propósito, o Chefe de Estado angolano recebeu em audiência o líder do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), Isaías Calunga.

Em declarações à imprensa no final do encontro, Isaías Calunga afirmou que o estadista mostrou-se receptivo em continuar a apoiar a juventude, de modo a concretizar os seus anseios.



Informou que fez a entrega ao Presidente da República de um memorando onde consta as linhas de acção da CNJ, consubstanciadas também no acesso a parcelas terrenos para agricultura, auto-construção, assim como a créditos bancários para a criação de pequenas e médias empresas.



O líder juvenil manifestou a intenção de continuar a trabalhar com os jovens, intensificando acções de diálogo nos mais variados níveis, nas comunas, distritos urbanos, municípios e províncias.

Fonte: Angop