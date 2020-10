Petróleo se recupera graças a furacão Zeta

Os preços do petróleo se recuperaram nesta terça-feira (27) da queda da véspera, ajudados pela paralisação parcial da produção no Golfo do México por causa do furacão Zeta.

O barril de Brent para entrega em dezembro fechou em alta de 1,82%, a 41,20 dólares, no mercado londrino, enquanto no de Nova York, o WTI, também com entrega em dezembro, aumentou 2,61%, a 39,57 dólares o barril.

Na segunda-feira, os preços nos dois mercados chegaram a cair mais de 3%, devido ao temor pela pandemia do novo coronavírus e à normalização da produção da Líbia.

“A situação do mercado petroleiro continua sendo confusa e inquietante”, comentou Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.

Os preços se beneficiaram nesta terça do furacão Zeta, avaliou Jeffrey Halley, da corretora Oanda.

Chevron e BP evacuaram pessoal de suas instalações da costa americana na previsão de passagem do Zeta. Quase 16% da produção de petróleo do Golfo do México foi interrompida por esse furacão.

No entanto, os preços continuam sofrendo pressão por uma oferta excedente atribuída à queda da demanda relacionada com a recidiva do novo coronavírus em vários países e o retorno ao mercado do petróleo líbio.

Fonte: AFP