Ministério da Educação aprova metodologias para ensino primário

O Ministério da Educação (MED) orientou, nesta terça-feira, as escolas a ajustar os modelos de funcionamento, gestão e a atribuição de tarefas ao pessoal docente e não docente no quadro das novas metodologias no ensino primário e pré-escolar público, público-privado e privado, cujas aulas presenciais estão suspensas provisoriamente.

Em função da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o MED orienta as escolas a adoptarem, entre outras acções, o ensino à distância (caso tenham condições para o efeito) e a recorrer aos cadernos de exercícios semanais para serem entregues aos alunos.

O Governo anunciou, na passada sexta-feira, 23, o adiamento sine die do regresso dos estudantes do ensino primário às aulas, em função do aumento de casos de Covid-19 no país.

Estava previsto para esta segunda-feira, 26, o recomeço das aulas no ensino primário (da 1.ª à 5.ª classe), que inclui a maior franja do sistema de ensino.

No âmbito deste cronograma, elaborado pelo Governo, as aulas recomeçaram a 05 de Outubro, nas classes de transição (6.ª, 9.ª, 12.ª e 13.ª classes).

Nesta mesma data, no cumprimento da estratégia de regresso gradual, recomeçaram as aulas em todo o sistema universitário do país.

Já o retorno às aulas da 7ª, 8ª, 10ª e 11ª classes do I e II ciclo do ensino secundário aconteceu na passada segunda-feira, 19.

Nesta nova fase, as turmas devem ser divididas em grupos de até 20 alunos. No ensino primário e I ciclo, as aulas têm a duração de 02h30, ao passo que no II ciclo do ensino secundário terão de 03h30. Neste formato, não haverá intervalos.

Conforme o instrutivo do MED a que a ANGOP teve acesso, as escolas devem manter contacto permanente com pais e encarregados de educação, elaborando um calendário para o efeito, elaborar tarefas para os alunos de acordo com os conteúdos pragmáticos, assegurar que os alunos realizem e entreguem as tarefas orientadas, garantir a presença do professor, pelo menos, três vezes por semana.

Consta ainda das metodologias, realizar e registar avaliação contínua das aprendizagens, orientar os educandos a acompanhar as tele-aulas.

O MED pede, igualmente, aos pais e encarregados de educação para apoiar os educandos na resolução das tarefas que lhe são atribuídas, manter o contacto permanente com a escola.

