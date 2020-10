Escola Superior Politécnica do Cuanza Norte suspende aulas

Três semanas após a retoma, a Escola Superior Politécnica do Cuanza Norte suspendeu, temporariamente, as aulas, por conta do registo de três casos positivos de Covid-19.

Os casos foram registados, num universo de 50 indivíduos, no quadro da testagem massiva de professores e funcionários administrativos levada a cabo na instituição, nos últimos sete dias.

Segundo o vice-decano para a área académica, Victor Morais, para acautelar a segurança e evitar a expansão da doença no seio da comunidade estudantil, decidiu-se pela suspensão temporária das aulas e encerramento da instituição até ao dia 03 de Novembro.

Na data em causa, avançou, deverá ser efectuada uma nova testagem massiva do corpo docente e consequente desinfestação das instalações da unidade de ensino.

A medida implementada em pareceria com as autoridades sanitárias locais, avançou, incluiu, igualmente, a localização dos contactos dos indivíduos testados positivos, a fim de serem acompanhados e submetidos a testes.

A província do Cuanza Norte conta com 60 casos, 33 activos, 26 recuperados e um óbito.

Fonte: Angop