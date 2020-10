Aeroportos europeus podem fechar se o número de passageiros continuar em queda

A organização de aeroportos ACI Europa advertiu na terça-feira (27) contra o risco de insolvência de alguns aeroportos regionais europeus nos próximos meses, e inclusive do encerramento desses, se o número de passageiros continuar a diminuir de hoje até o final do ano.

O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI) estima que “193 aeroportos enfrentarão uma insolvência nos próximos meses se o tráfego de passageiros não for retomado antes do final do ano. Tratam-se principalmente de aeroportos regionais” que, segundo a organização, operam voos nacionais.

Mas “os aeroportos europeus maiores e os hubs não estão protegidos contra os importantes riscos financeiros”, acrescentou a ACI Europa, que representa 500 aeroportos em 46 países europeus.

“Este aumento repentino da dívida de 16 bilhões de euros adicionais para os 20 principais aeroportos europeus representa cerca de 60% de seu volume de negócios num ano normal”, explica a organização.

“Os números publicados hoje refletem uma situação muito sombria. Depois de oito meses de crise, os aeroportos queimam dinheiro para ficarem abertos, com receitas longe de cobrirem os gastos operacionais”, comentou Oliver Jankovec, diretor-geral da ACI Europa.

Para retomar o tráfego, pediram a implementação de testes em massa de covid-19 nos aeroportos e, evitar assim, as medidas restritivas até a chegada ao destino.

Fonte: AFP