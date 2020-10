Construtora Sacyr vende Somague a Griner por 33 milhões de euros

A construtora espanhola Sacyr anunciou hoje que vendeu ao grupo angolano Griner as três filiais que operam em Angola, Moçambique e Cabo Verde, por 33 milhões de euros, excluindo a dívida, sujeito a aprovações regulamentares.

“A Sacyr assinou um contrato de compra e venda com o grupo angolano Griner para a venda de três filiais: Sacyr Somague Angola, Sacyr Somague Moçambique e CVC Sacyr Somague em Cabo Verde”, lê-se num comunicado enviado hoje à Lusa.

“Esta operação enquadra-se na estratégia da Sacyr de reduzir o risco de construção em mercados não estratégicos e colocar o foco da sua atividade no negócio de concessões nos seus mercados de referência”, que representa “cerca de 80% do EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] do grupo”, acrescenta-se no texto.

Depois de formalizada a venda, que depende ainda da aprovação dos reguladores, “a Sacyr dará apoio técnico aos projetos de maior complexidade em curso, como o Porto de Nacala e a empreitada de construção civil da área 1 do projeto de LNG em Moçambique, ou as DMU e o porto de Namibe em Angola, para garantir uma transição plenamente satisfatória para os clientes”.

A Sacyr entrou na atividade da construção no mercado africano, em geral, e lusófono em particular, pela mão da sua filial portuguesa, a Sacyr Somague, que tem vários projetos importantes nos três países em termos de obras públicas, como portos, autoestradas e hospitais, e também de construções residenciais e instalações desportivas, aponta-se ainda no comunicado.

Fonte: Lusa