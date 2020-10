Bié, Lunda Norte e Moxico recuperam 100 por cento dos casos

Com o país a registar o aumento de infecções de Covid-19, as províncias do Bié, Lunda Norte e Moxico conseguiram recuperar, sem registo de morte, todas as pessoas diagnosticadas com o Sars-cov2 (Covid-19), até as últimas 24 horas.

O país contabiliza, até as últimas 24horas, 9.381 casos positivos, com 268 óbitos, 3.508 recuperados e 5.605 activos.

Conforme dados oficiais, a província do Bié registou 32 casos, nenhum óbito, e 32 recuperados, enquanto o Moxico confirmou cinco casos, todos recuperados.

Situação idêntica está a província da Lunda Norte, que apenas registou um caso positivo de Covid-19, também já recuperado.

Os 5.605 activos no país estão repartidos por 15 províncias, sendo que Luanda, a única com circulação comunitária do vírus Sars-Cov-2, tem 8.097 infecções confirmadas, concentração do maior volume de casos activos, 4.694. Os recuperados são 3.167 e 236 óbitos.

A Huíla é a segunda província com mais casos reportados, 242, com 227 activos, seis recuperados e nove óbitos, seguindo-se Cabinda, com 236 casos confirmados, 210 activos, 25 recuperados e um óbito.

Do grupo de províncias com mais de uma centena de casos confirmados aparece, também, o Zaire, 223 casos, 100 activos e 123 recuperados.

Desse grupo de províncias com mais de uma centena surge Benguela com 194 contabilizados, 130 activos, 53 recuperados e 11 óbitos.

Num segundo plano surgem as províncias com menos de 100 casos confirmados, onde figura a Lunda Sul, com sete casos reportados, sendo que seis estão activos e um recuperado.

Por este alinhamento, o Bengo regista 18 casos positivos, dentre os quais oito activos, igual número de recuperados e dois óbitos.

Por sua vez o Cuanza Sul tem 23 casos diagnosticados, estando 16 activos, cinco recuperados e um óbito.

A província do Namibe, última localidade a reportar casos positivos no país, contabiliza 36, sendo 35 activos, um óbito.

Malanje está com 39 casos confirmados, 38 activos e um recuperado.

Já o Uíge confirmou 41 casos, dos quais 39 activos, um recuperado e um óbito, enquanto o Cuanza Norte conta com 53 casos, 26 activos, 26 recuperados e um óbito.

Ainda desse grupo constam o Huambo, com 62 casos, nove activos, 51 recuperados e dois óbitos e a província do Cunene, com 66 casos, 63 activos e três recuperados.

Fonte: Angop