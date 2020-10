Petro e 1º de Agosto jogam “clássico” em fase de defeso forçado

Em mais de sete meses em defeso forçado por causa da Covid -19, o futebol volta ao relvado por apenas três dias, tendo o Petro de Luanda e o 1º de Agosto como protagonistas.

Estas duas formações mais tituladas do país (Petro 15 troféus e 1º de Agosto 13) jogam o “clássico” no dia 3 de Novembro, na última jornada do quadrangular denominado “Trumuno Fora de Época”.

Organizado pela empresa Macro Sport Angola, o emparceiramento da prova ditou, no entanto, para a primeira jornada, quarta-feira (28), os encontros Petro de Luanda – Sagrada Esperança e 1º de Agosto – Bravos do Maquis.

Todos os desafios serão disputados no Estádio 11 de Novembro, numa competição que visa proporcionar jogos aos representantes angolanos que irão evoluir nas competições africanas.

Emparceiramento completo:

1ª Jornada (dia 28)

Petro de Luanda – Sagrada Esperança, 15h00

1º de Agosto – Bravos do Maquis, 18h00

2ª Jornada (dia 31)

1º de Agosto – Sagrada Esperança, 15h00

Petro de Luanda – Bravos do Maquis, 18h00

3ª Jornada (dia 03 de Novembro)

Sagrada Esperança – Bravos do Maquis, 15h00

1º de Agosto – Petro de Luanda, 18h00

Fonte: Angop