Feira do campo do Dande gera negócios de 6 milhões de kwanzas

A primeira feira do campo do município do Dande, na província do Bengo, que decorreu na sexta-feira e sábado, teve um volume de negócio de seis milhões de kwanzas.

Com 35 expositores das cinco comunas do município do Dande (Barra do Dande, Caxito, Mabubas, Úcua e Kicabo), a feira juntou, no mercado do Panguila, cooperativas, associações agrícolas e pesqueiras, operadores, agentes e empreendedores do ramo agrícola.

Em declarações à imprensa, o administrador municipal do Dande, Cândido Cadifete, considerou positivo o volume de negócios realizado durante os dois dias da feira e um incentivo para os produtores do município que vêm valorizado o seu trabalho.

O administrador refere que esta primeira edição é o “trampolim” de várias outras que vão acontecer no município do Dande, para minimizar a problemática da falta de escoamento dos produtos agrícolas.

Sublinhou que os operadores e agentes comerciais do ramo agrícola financiados pelo Estado encontraram na feira a facilidade de negociar e encontrar produtos com qualidade para melhor e maior rentabilizar, garantindo assim, uma alimentação saudável elevando a qualidade de vida das populações.

Promovida pela Administração Municipal do Dande, com apoio do Governo Provincial do Bengo, a Feiragro Dande 2020 decorreu sob o lema “Produzir para diversificar e teve exposta produção agrícola (banana, mandioca, feijão, milho, batata, tomate, cebola, frutas) e pescado vindo do mar, dos rios e lagoas, com destaque para o cacusso e o bagre.

O certame ajudou a divulgar o potencial agrícola do município do Dande, bem como a capacidade e disponibilidade de produtos das comunas para o sector retalhista na província.

No Bengo está prevista, ainda este ano, a realização de feiras do campo nos municípios do Ambriz, Bula Atumba, Dembos, Pango Aluquém e Nambuangongo e uma a nível provincial.

Fonte: Angop