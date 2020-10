Cage One estreia-se no Bet Hip Hop Award 2020

O músico angolano Cage One vai estrear-se, na próxima quarta-feira, dia 28 deste mês, no festival de hip hop “Bet Hip Hop Award 2020”, dos Estados Unidos da América.

De acordo com o músico, que falava à Angop, neste sábado, o evento terá o formato Online (https:/www.bet.com/Shows/bet-awards.html), tendo, para o efeito, convidado a cantora Elisabeth Ventura.

Durante oito minutos, Cage One vai apresentar o seu talento num certame onde já estiveram grandes referências do mundo do hip hop, entre os quais Eminem, Busta Rhymes, Kanye West, Pusha-T, Big Sean, Cyhi Da Prince e 50 Cent.

Cage One manifestou satisfação por participar numa exibição mundial e ter a certeza de que os ídolos americanos, que sempre admirou, estarão ao seu lado e terão a possibilidade de olhar para si e ouvir a sua música.

Sublinhou ser uma possibilidade que tem de içar a bandeira angolana numa plataforma de tamanha dimensão.

Sérgio Alexandre Jota Manuel, de nome artístico Cage One, estreou-se no mercado discográfico em 2008, com o disco “Angola Dream Boy” (Sonho de Menino Angolano). No mesmo ano gravou o single “Fenix”.

Ex-bailarino do grupo SSP, fez parte do grupo Warrant B, com quem participou da gravação do CD “Preço da Fama”, lançado em 2006, “Angolan Young Hero” ( Jovem Herói Angolano) 2011, “Angola’s Most Wanted” 2013 e “Mais do Que Um Rap”, lançado em 2018.

Actualmente integra a produtora musical LS Republicano.

Fonte: Angop