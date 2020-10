Azulão e Maikon já em Luanda

Os avançados brasileiros Tiago Azulão e Maikon Leite, reforços da equipa de futebol do Petro de Luanda, já se encontram na capital do país.

Chegados hoje, a dupla de atacantes vai cumprir com o protocolo da Covid -19, antes de integrar os treinos.

Maikon, proveniente do futebol brasileiro, vai marcar a estreia no futebol angolano, enquanto Tiago Azulão está de regresso ao emblema do catetão, após uma curta experiência no futebol cipriota.

Com a chegada de Azulão e Maikon, eleva-se para três o número de brasileiros nos “tricolores”, que já contam com o médio Tony.

Para a nova temporada futebolística, ainda sem data prevista, os “petrolíferos” contrataram ainda António Dominique, Joaquim Adão, José Matwila e Ito.

No mês de Novembro, o Petro vai disputar as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos clubes campeões africanos.

Fonte: Angop