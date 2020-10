Polícia recolhe mais de quatro mil armas no Bié

Quatro mil e 423 armas de fogo, de diversos calibres, que estavam ilegalmente em posse da população, foram recolhidas na província do Bié, nos últimos 12 anos, no quadro da campanha de desarmamento da população civil.

A informação foi avançada, este sábado, no Cuito, pelo coordenador provincial da subcomissão técnica do Processo de Desarmamento da População Civil, no Bié, Domingos Paulo, após o acto que marcou as comemorações da Semana Internacional do Desarmamento, que decorre de 23 a 31 de Outubro.

Na ocasião, o subcomissário Domingos Paulo, disse que no mesmo período foram recolhidas mil e 381 carregadores diversos, 129 mil e 815 munições diversas, 33 mil e 563 projécteis de vários calibres, duas mil e 671 minas anti-pessoal e anti-tanque.

No mesmo período, segundo a fonte, foram igualmente descobertos e desactivados 39 paióis, com 112 armas diversas, 42 mil 962 munições de pequeno calibre, 27 mísseis anti-tanque, 52 mil 972 projecteis de diversos calibres, duas mil 655 minas anti-pessoal e anti-tanques, mil 448 cabeças combativas 27 cargas de RPG-7, seis canos PKM, 12 projecteis de BM-21.

Domingos Paulo, afirmou que no período em referência, foram também destruídas pela Organização Não Governamental Britânica de Desminagem “The Hallo Trust” quatro mil e 211 armas de fogo de diversos calibres, 127 mil 346 explosivos de diversos calibres e mil 248 cabeças combativas de minas diversas.

Foram ainda destruídas, sete canos canhão de 106 mm, 41 canos de PKM, 40 mísseis anti-tanques, nove cabeças combativa de canhão 130 mm, cinco mil e 368 minas anti-pessoas e anti-tanque, 27 cargas de RPG-7, 40 cargas de morteiros 60 mm, nove cápsulas detonante, 169 mil e 667 munições de pequeno calibre.

A fonte frisou também que 306 pessoas, implicadas na posse ilegal de armas de fogo e outros material bélico, foram detidos, dos quais 66 foram julgados.

Por seu turno, o vice-governador para a área Política, Social e Económico, António Manuel, em representação do governador Pereira Alfredo, encorajou os efectivos da Policia Nacional a redobrarem esforços na recolha coerciva de armamento que eventualmente ainda esteja em posse da população civil.

A tarefa, aludiu, não deve ser apenas da Polícia Nacional, mas envolver também outras forças de Defesa e Segurança, com a colaboração das autoridades tradicionais, entidades religiosas, partidos políticos, comissões de moradores, Comunicação Social e outros actores.

