Sonangol normaliza abastecimento de combustível na Lunda Norte

A Sonangol garantiu, nesta quinta-feira, a normalização do abastecimento de combustível, a partir desta sexta-feira, à província da Lunda Norte.

Um mês depois do início da crise de combustível na Lunda Norte, segundo o governador provincial, Ernesto Muangala, a Sonangol deu garantias da resolução do problema.

Segundo Ernesto Muangala, o abastecimento do combustível para a Lunda Norte será feito a partir da estocagem da Sonangol nas províncias do Moxico e Malanje.

Falando à imprensa a propósito da falta de combustível nos postos de abastecimento, o governante apelou a calma aos automobilistas e a população em geral, reiterando que “tudo está a ser feito” para a alteração do quadro.

Constrangimentos

A falta de combustível está provocar transtornos ao sector dos transportes rodoviários, aumentando o índice de especulação do preço do combustível no mercado informal, que chega a comercializado, por exemplo, a mil kwanzas um litro de gasolina.

Tal situação estimula os moto-taxistas a aumentarem o preço da corrida do táxi de 200 para 300 ou 400 kwanzas.

Até segunda-feira, apenas um, dos sete postos de abastecimento, no centro do distrito urbano do Dundo, estava a comercializar gasóleo, mas em quantidades insuficientes para atender a demanda.

Fonte: Angop