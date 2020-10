Preço do petróleo fecha em queda após anúncio de aumento da produção líbia

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta sexta-feira (23), após a decisão da Líbia de aumentar sua produção num momento de incerteza sobre a demanda da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a 41,77 dólares, em baixa de 1,62% com relação à quinta-feira.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega no mesmo período diminuiu 39,85 dólares – queda de 1,94%.

A empresa pública líbia National Oil Corporation anunciou, num comunicado, que aumentaria sua produção para “mais de um milhão de barris por dia em quatro semanas”.

“Desde que a informação saiu, os preços caíram imediatamente”, comentou Robert Yawger, da Mizuho USA.

A falta de avanços de um novo plano de estímulo econômico nos Estados Unidos também empurrou os preços para baixo.

“Parece que o estímulo não será aprovado”, destacou Robert Yawger, a 11 dias das eleições.

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou na sexta-feira que persistem “diferenças consideráveis” entre republicanos e democratas sobre um novo plano.

Mnuchin, que negocia pelo governo com Nancy Pelosi, líder da maioria democrata na Câmara de Representantes, afirmou que houve “muitos avanços em muitas áreas”.

“Mas ainda há diferenças consideráveis”, insistiu.

“Se a Líbia adicionar meio milhão de barris de petróleo ao mercado, onde estará a demanda para consumi-los se não há ‘estímulo?”, questionou Yawger. O americano médio “não gastará gasolina para fazer compras que não pode pagar”, acrescentou.

Fonte: AFP