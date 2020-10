Polícia apreende dois mil litros de combustível na fronteira Angola/Namíbia

Dois mil e 300 litros de combustível (gasolina) foram apreendidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) no marco 18 da fronteira entre Angola e a Namíbia, na província do Cunene, por tentativa de contrabando.

A apreensão do combustível, que tinha como destino a Namíbia, é resultado de uma micro-operação realizada pelo SIC, em coordenação com outras forças policiais, no âmbito do combate ao contrabando de combustível.

Em declarações hoje, sexta-feira, à imprensa, o porta-voz do SIC no Cunene, intendente José Coimbra, disse que o crime envolveu cidadãos angolanos e namibianos.

Explicou que, fruto de um trabalho de inteligência efectuado pelos especialistas do SIC, constatou-se que os indivíduos envolvidos neste crime, que se colocaram em fuga, adquiram o combustível nas bombas de Santa Clara e de noite marcam encontro com os compradores.

“Os envolvidos nesta prática de contrabando de combustível são motivados pelo lucro fácil, visto que compram o bidon de 25 litros no valor de quatro mil kwanzas e vendem no lado namibiano a 16 mil, de acordo com o cambio do dólar namibiano no mercado”, salientou.

Na ocasião, José Coimbra apelou à população no sentido de colaborar com as forças policiais, por via de denúncias de actos criminosos.

No decurso deste ano, fruto das operações realizadas pelo SIC, foram apreendidas na província 12 mil e 980 litros de gasolina e detidos 29 indivíduos envolvidos no contrabando de combustível.

