Dinamarca impõe uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados

O governo dinamarquês impôs hoje o uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados, tais como cinemas, lojas ou hospitais, assim como a proibição de vender bebidas alcoólicas depois das 22:00, anunciou a primeira-ministra Mette Frederiksen.

Além disso, os ajuntamentos ficam limitados a 10 pessoas (o máximo era, até agora, de 50), enquanto se recomenda, também, restringir o máximo possível toda a atividade social.

“Todos estamos cansados desta situação e sentimos falta do contacto espontâneo e da vida que tínhamos, mas lamentavelmente ainda vamos ter de viver com o vírus algum tempo, visto que a ameaça ainda não passou”, disse a chefe de governo da Dinamarca.

As novas restrições, que entram em vigor de forma faseada entre as próximas segunda-feira e quinta-feira, seguem-se à decisão, anunciada na quinta-feira pelo governo da social-democrata Frederiksen, de encerrar a fronteira com a Alemanha, para o turismo, devido a um novo pico de contágios pelo coronavírus.

A Dinamarca registou, na quinta-feira, um novo máximo diário de novos casos de covid-19, com 760 novas infeções, e o mesmo aconteceu na Alemanha, com 11.300 contágios.

Desta forma, só poderão atravessar a fronteira entre os dois países os alemães que possam comprovar motivos laborais ou familiares, assim como os que tenham uma segunda residência na Dinamarca.

Copenhaga desaconselhou também todas as viagens a países estrangeiros que registem mais de 30 novos casos por cada 100 mil habitantes nos últimos sete dias, o que, neste momento, abrange todos os países da Europa exceto Noruega, Grécia e algumas regiões da Suécia.

A Dinamarca contabiliza um total de 37.760 casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 694 mortos e uma incidência de 113,8 contágios por 100 mil habitantes em 14 dias, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, com sede em Estocolmo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa