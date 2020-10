Bastos assina pelo Al-Ain FC da Arábia Saudita

O internacional angolano Bastos Quissanga vinculou-se ao Al-Ain Saudi Football Club da primeira divisão de futebol da Arábia Saudita, cedido, em definitivo, pela Lázio de Itália.

Esta informação é veiculada no sítio francês “Foot Mercato”, que não avança o valor do passe do defesa central.

A Lázio quebra assim a onda de “fake news”, que aventavam a transferência do jogador, de 29 anos de idade, para vários clubes da Europa, dos quais o FC Porto (Portugal).

Formado no Petro de Luanda, Bastos Quissanga mudou-se em 2013 para o FK Rostov da Rússia, transferindo-se em 2016 para a colectividade italiana.

Durante quatro anos ao serviço daquela formação da série A, o central participou em 94 partidas e marcou nove golos.

O internacional pela Selecção Nacional está entre os 11 melhores jogadores africanos a evoluir na Europa, em sondagem feita pelo site “África foot”.

