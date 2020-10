Angola pode regressar ao Estado de Emergência

O ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, afirmou hoje, em Luanda, que o país está à beira do retorno ao Estado de Emergência, caso o quadro epidemiológico nacional sobre a Covid-19 continue com a mesma velocidade que a dos últimos 15 dias.

Ao anunciar as novas medidas sobre a actual Situação de Calamidade Pública, em vigor desde 26 de Maio, o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, esclareceu que, sempre que se impor, o conceito poderá mudar e as medidas agravarem-se ou aligeirarem-se.

Na ocasião, o governante sublinhou que essa realidade está muito próxima de acontecer devido ao crescimento vertiginoso notório, nos últimos 15 dias, em que os números registados nesse período representam 30 por cento dos 8. 829 infectados que o país contabiliza.

Fonte: Angop