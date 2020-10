SIC Cabinda detém suposto quimbandeiro por crime de burla

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Cabinda deteve, na terça-feira, um cidadão acusado de burla por defraudação.

O cidadão, 50 anos de idade, fazia-se passar por quimbandeiro, prometendo curas milagrosas e outras realizações por meio de uso de magia.

De acordo com o documento do SIC a que a ANGOP teve acesso, nesta quinta-feira, a detenção deveu-se a queixa apresentada por uma das vítimas, que ficou sem 600 mil kwanzas, com a promessa de ver o valor duplicado.

Durante a operação, os efectivos do SIC apreenderam vários artefactos usados e valores monetários avaliados em USD 200 e Kz 50 mil.

Ao longo da semana, as forças conjuntas de defesa e segurança detiveram, igualmente, um jovem, de cerca 30 anos de idade, acusado da morte, à facada, de um cunhado.

Segundo o SIC, na tentativa de acudir a irmã, vítima de agressão, o homicida recorreu a uma arma branca (faca de cozinha) e desferiu vários golpes ao cunhado.

O homicídio ocorreu no bairro do Lombe.

Fonte: Angop