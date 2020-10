Restabelecido fornecimento de energia eléctrica em Santa Clara

Seis dias depois do corte inesperado de energia electrifica, os munícipes de Namacunde, província do Cunene, nas localidades de Santa Clara e Oihole, voltam a ter o normal fornecimento de electricidade.

Com a reposição dos cinco postes da linha de média tensão derrubados pela acção dos fortes ventos , duas mil e 500 famílias voltam a beneficiar do fornecimento da energia eléctrica.

Trata-se dos postes da linha de 30 kilovolts, que transportam a energia eléctrica da subestação da cidade de Ondjiva para a zona fronteiriça de Santa Clara e sede de Namacunde, num percurso de 45 quilómetros.

A informação foi revelada à ANGOP pelo porta-voz da Empresa Nacional de Distribuição de Energia (ENDE), no Cunene, Luís Capitango.

A ENDE no Cunene controla 16 mil e 19clientes, dos quais 11 mil e 512 no sistema pós-pago e quatro mil e 507 no sistema pré-pago.

Cunene conta com uma linha de transporte de 132 kilovolts até a Central Térmica de Ondjiva, que recebe actualmente 8,5megawatts de energia eléctrica a partir da subestação de Onuno, localizada na vizinha República da Namíbia, no quadro de um acordo assinado entre os dois países em 1999.

