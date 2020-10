Petróleo se recupera de forte queda

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quinta-feira após uma queda acentuada na quarta-feira, impulsionados pelas expectativas do mercado de um novo plano de recuperação nos Estados Unidos e declarações do presidente russo, Vladimir Putin, abertas a cortes de produção.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro, portanto, terminou em 42,46 dólares em Londres, alta de 1,74% sobre o fechamento de quarta-feira.

Já em Nova York, o barril do WTI para o mesmo mês fechou a 40,64 dólares, uma alta de 1,52%. Na quarta-feira, o WTI perdeu mais de 4%, prejudicado por um aumento nas reservas de gasolina nos Estados Unidos.

Na quinta-feira, houve “dois fatores-chave”, explica Phil Flynn, do Price Futures Group: “Houve comentários da Rússia em que o presidente Putin sugeriu que eles estão abertos a cortes de produção, se necessário”.

E também “parece que estamos nos aproximando de um acordo sobre um plano de estímulo econômico” nos Estados Unidos, disse o especialista após declarações otimistas da líder da maioria democrata na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi.

