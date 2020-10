Chuva: 94 famílias desabrigadas no Cuilo recebem apoio

As 94 famílias desabrigadas por causa das chuvas no município do Cuilo, província da Lunda Norte, receberam, nesta quarta-feira, 420 chapas de zinco para reerguerem as residências e bens alimentares.

A informação foi avançada pela coordenadora da Comissão Municipal de Protecção Civil no Cuilo, Maria Ngambo, sublinhando que as famílias foram encaminhas em lugares seguros, para não voltarem a sofrer das consequências das chuvas.

Para evitar sinistros do género nos próximos dias, a responsável disse que decorre um levantamento do número real de famílias que ainda vivem em zonas de risco.

Reiterou o conselho à população para colaborarem com as autoridades, evitando construções desordenadas, em reservas fundiárias e em zonas consideradas de risco.

