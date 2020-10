Anúncio de patrocínio reanima agentes desportivos

A revelação de que o Executivo orientou apoio ao Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão “Girabola2020/21”, por parte de três empresas nacionais, devolve a esperança e reanima os agentes desportivos na província da Huíla.

Reagindo à ANGOP, a decisão tornada pública segunda-feira, na província do Namíbe, pelo presidente cessante da federação angolana da modalidade (FAF), Artur de Almeida e Silva, sugeriram a sua extensão às equipas da segunda divisão.

Defendem tal posição com o argumento de ser a “segundona” à base de sustentação da prova maior do futebol nacional.

O presidente do Benfica do Lubango, Jacques da Conceição, afirmou que a decisão é uma resposta do Governo aos apelos de dirigentes, atletas e amantes do desporto para a retoma da competição.

Pediu maior apoio às equipas da “segundona” para que sejam competitivas, citando como exemplo o Independente do Tômbwa, que em 1992 ascendeu à primeira divisão e manteve-se por 11 anos consecutivos.

Por seu lado, o director administrativo do Clube Desportivo da Huíla, Ezequias Domingos, disse receber a novidade com “muita satisfação”, e defende esta posição enquanto a economia não se desenvolver cada vez mais.

Segundo afirmou, não sendo assim, a alta competição teria muita dificuldade para sobreviver, fundamentalmente no actual contexto em que as empresas têm pouca capacidade de patrocinar os clubes.

Defendeu um critério equitativo de distribuição dos valores, diferente do outro quando a prova era patrocinada pela operadora de televisão por satélite-Zap.

Sublinhou que as equipas de Cabinda, Moxico, Lundas Sul e Norte nunca beneficiaram de tal patrocínio.

O financiamento por parte das três instituições, ainda não reveladas, é de AKz um bilião e setecentos mil, a serem distribuídos equitativamente pelos clubes participantes do “Girabola2020/21″.

Dos dois grandes clubes da província, o Desportivo da Huíla (fundado a 7 de Março de 1998) e o Benfica do Lubango (1932), apenas o primeiro mantém-se na primeira divisão nacional desde 2011.

O segundo conquistou o direito de regressar na presente edição (2020/21), mas abdicou por dificuldades financeiras, tendo sido substituído pelo Wiliete de Benguela.

O Desportivo recebe anualmente do patrocinador (Forças Armadas Angolanas e empresa Omatapalo) cerca de AKz 20 milhões.

Já o Benfica perdeu o suporte da Sonangol Pesquisa e Produção em 2013, altura em que recebia desse “sponsor” USD um milhão e quinhentos mil/ano.

Fonte: Angop