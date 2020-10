Angola regista 265 recuperações e 244 novos casos

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram, nesta quinta-feira, o registo, nas últimas 24 horas, de 265 pacientes recuperados da Covid-19, 244 novas infecções e cinco óbitos.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados, 243 recuperados são de Luanda, sete do Zaire, seis em Cabinda, três em Benguela, duas no Cuanza Norte, e Bengo, Cuanza Sul, Huíla e Moxico com, respectivamente, uma pessoa cada.

As idades das pessoas recuperadas, apontou, vária de um mês a 93 anos.

Quanto aos novos casos positivos, indicou que os mesmos envolvem cidadãos cujas idades estão entre um a 79 anos, sendo 146 do sexo masculino e 98 do sexo feminino.

Conforme o responsável, trata-se de 229 casos diagnosticados na província de Luanda, 11 em Cabinda, três no Cuanza Norte e um em Benguela.

Fez saber que os óbitos registaram-se na província de Luanda e envolvem angolanos, sendo três do sexo masculino e duas do feminino, de 29 a 83 anos.

Angola contabiliza 8.582 casos positivos, com 260 óbitos, 3.305 recuperados e 5.017 activos.

Dos activos, nove estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 23 graves, 117 moderados, 438 com sintomas leves e 4.432 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 591 doentes internados nos centros de tratamento no país.

Fonte: Angop