Angola reavalia reinício do ensino primário devido a elevado número de casos

O Governo angolano pondera adiar o reinício das aulas do ensino primário, previsto para a próxima segunda-feira, dependendo de uma nova avaliação sobre a evolução da covid-19 no país, disse hoje a ministra da Saúde de Angola.

Sílvia Lutucuta, que falava à imprensa no final de um encontro da Comissão Multissetorial de Combate e Prevenção da covid-19, realizada quarta-feira, disse que está a ser avaliada a situação epidemiológica atual, porque a taxa de positividade está mais elevada do que na semana passada.

A governante angolana frisou que as autoridades sanitárias vão reavaliar todas as condições, a das escolas também e vão tomar a medida mais adequada, salientando que “diante deste cenário de pandemia, o mais importante é proteger a saúde das crianças e das famílias”.

A titular da pasta da Saúde de Angola informou que dependendo da reavaliação, o reinício das aulas para o ensino primário, previsto para a próxima segunda-feira, poderá ser retardado para nova data a definir, assim que estiverem reunidas as condições.

As aulas foram suspensas em março deste ano devido à situação da pandemia de covid-19 no país, estando a ser retomadas de forma gradual, desde 05 de outubro passado, sendo o segmento do ensino primário o último, depois do I e II ciclos e do sistema universitário.

Angola atingiu o cumulativo, nas últimas 24 horas, de 8.338 casos, incluindo 255 óbitos, 3.040 recuperados e 5.043 ativos, dos quais 09 se encontram em estado crítico, 20 graves, 115 moderados, 462 leves e 4.437 assintomáticos.

Fonte: Lusa