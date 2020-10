Pai condenado a 40 anos por violar duas filhas menores

O Tribunal Judicial Provincial da Zambézia condenou na terça-feira a uma pena de 40 anos de prisão um pai de 31 anos por violação de duas filhas.

O Tribunal decidiu também que o condenado deve indemnizar as vítimas com trezentos e cinquenta mil meticais (cerca de quatro mil euros), noticiou hoje a Rádio Moçambique.

O pai foi condenado por violar as filhas de 10 e 11 anos de idade na cidade de Gurué, no norte da província da Zambézia, num caso denunciado à Polícia pela comunidade local no mês de março.

Fonte: Lusa