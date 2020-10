O preço do petróleo subiu nesta terça-feira após três sessões de queda, com a expectativa de que haja avanços entre republicanos e democratas num novo plano de ajuda econômica nos Estados Unidos.

Com isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a 43,16 dólares em Londres, uma alta de 1,3% em relação ao fechamento de segunda-feira.

Em Nova York, o WTI para entrega em novembro, no seu último pregão, valorizou 1,5%, a 41,46 dólares.

Fonte: AFP