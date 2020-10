Colisão entre miniautocarro e camião faz 13 mortos no leste da África do Sul

Pelo menos 13 pessoas morreram hoje numa colisão entre uma carrinha táxi de passageiros e um veículo pesado, no norte da província do KwaZulu-Natal, leste da África do Sul, disse um porta-voz dos Serviços de Emergência Médica.

O acidente de viação ocorreu no norte da província sul-africana, que faz fronteira com Essuatíni (antiga Suazilândia) e Moçambique, na estrada nacional R66 entre Ulundi e Melmoth, no sentido de Durban, litoral do país, referiu o porta-voz dos Serviços de Emergência Médica (EMS, sigla em inglês) do KwaZulu-Natal, Robert Mckenzie.

“Quatro passageiros foram levados em estado crítico para o hospital, estando as causas do acidente a ser investigadas pela polícia”, adiantou ao canal de televisão sul-africano eNCA.

Fonte: Lusa