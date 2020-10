Um morto, três feridos e 50 detidos em tumultos nos arredores de Luanda

Uma pessoa morreu, pelo menos três ficaram feridas e 50 foram detidas na sequência de um tumulto registado hoje no Sequele, município de Cacuaco, nos arredores de Luanda, disse à Lusa fonte policial.

Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspetor-chefe Nestor Goubel, tudo começou quando a administração de Cacuaco ordenou uma fiscalização para demolir casebres erguidos em terrenos naquela zona sem a devida autorização.

Nestor Goubel referiu que os alegados invasores de terrenos reagiram com atos de vandalismo à medida tomada pela administração local, com o arremesso de pedras contra viaturas particulares, da polícia, que foi chamada a intervir, e dos bombeiros.

“Atiraram pedras e inviabilizarem a entrada e saída de viaturas”, explicou Nestor Goubel, referindo que foram também colocadas barricadas de pneus a queimar no meio da estrada.

O porta-voz da polícia de Luanda adiantou que uma pessoa foi morta a tiro por um cidadão ainda por identificar.

De acordo com Nestor Goubel, a vítima atingiu um automóvel com uma pedra, tendo o ocupante da mesma aberto fogo contra o homem, metendo-se depois em fuga.

“As diligências continuam, no sentido de determinarmos quem é o indivíduo”, disse o responsável, realçando que foram detidas 50 pessoas que vão ser presentes a julgamento sumário.

A rádio pública angolana noticiou que no incidente ficaram também feridas com gravidade três pessoas, entre as quais uma mulher que tinha sido mãe há um mês.

Fonte: Lusa