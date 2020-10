Lagos impõe toque de recolher após incidentes em manifestações

O governador do estado de Lagos anunciou nesta terça-feira a adoção de um toque de recolher de urgência de 24 horas na maior cidade da Nigéria, a partir desta terça-feira à tarde, após as manifestações dos últimos dias.

“As manifestações pacíficas se transformaram num monstro que ameaça o bem-estar de nossa sociedade […] Imponho um toque de recolher de 24 horas em todo o estado a partir das 16H00 de hoje”, anunciou o governador Babajide Sanwo Olu no Twitter.

Apenas os profissionais de serviços essenciais e de emergência poderão circular pelas ruas.

“Vidas foram perdidas enquanto criminosos e rebeldes se escondem sob os protestos para provocar o caos no nosso estado”, disse o governador.

“Não vamos ficar a olhar e permitir a anarquia no nosso querido estado”, completou.

Após mais de 10 dias de manifestações contra a violência policial, que viraram um amplo movimento de protesto dos jovens contra o governo em todo o país, vários incidentes foram registados na manhã desta terça-feira na megalópole de 20 milhões de habitantes.

As manifestações deixaram pelo menos 18 mortos na Nigéria desde o início do movimento, segundo um balanço da AFP com base em dados divulgados pela Anistia Internacional e a polícia.

Lagos, capital econômica do país, estava praticamente paralisada, com as principais estradas bloqueadas. As escolas foram fechadas na segunda-feira pelas autoridades.

Protestos também foram registados na capital federal, Abuja, onde a polícia reforçou sua presença nas ruas.

