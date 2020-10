Governo cria Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar

O Governo angolano criou a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) que resulta da fusão dos serviços inspetivos da indústria, comércio, turismo, ambiente, transportes, saúde, agricultura e pescas, segundo um decreto presidencial.

O diploma hoje publicado no Diário da República refere a necessidade de criar uma entidade única para o exercício da atividade inspetiva, visando a melhoria do ambiente de negócios e evitando “embaraços administrativos sobre os agentes económicos”.

Os funcionários vinculados às já existentes inspeções setoriais são transferidos para a ANIESA, que será superentendida, transitoriamente, durante um ano, por um conselho coordenado pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.

O âmbito de atuação da ANIESA, que será um instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira, incide sobre os bens e produtos colocados no circuito comercial, com atribuições no domínio da fiscalização e inspeção das atividades económicas e na segurança alimentar.

O organismo é tutelado pelo titular do departamento ministerial do Comércio.

Fonte: Lusa