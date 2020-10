EUA doam mais de USD 11 milhões para desminagem

O Governo dos Estados Unidos da América anunciou nesta segunda-feira a doação adicional de 11,1 milhões de dólares para novos projectos de desminagem humanitária e de gestão de inventário de armamento em Angola.

Segundo uma nota que a ANGOP teve acesso, desde 1995 e com o aumento do financiamento em 2020, os EUA contribuíram, até a data, com mais de 145 milhões de dólares, a esses esforços em Angola, sendo o maior doador bilateral para o processo de desminagem humanitária no país. Apoiam fortemente o objectivo do Governo de limpar em segurança todos os campos minados até 2025.

A embaixadora Nina Fite afirma que “ 25 anos de apoio comprometido dos EUA à desminagem humanitária resultou na destruição de mais de 218 mil minas terrestres e outros engenhos explosivos, bem como na devolução segura de mais de 463 quilómetros quadrados de terra ao povo de Angola”, cita a nota.

O investimento adicional reforça as décadas de uma estreita parceria EUA-Angola que incluirá USD 8,6 milhões em financiamento para apoiar a desminagem humanitária levada a cabo pela ONG HALO Trust (HALO) e para expandir a capacidade operacional da organização Mines Advisory Group (MAG).

Catorze equipas de desminagem desminaram campos classificados como de alta prioridade e antigas áreas de batalha nas províncias do Bié, Cuando Cubango e Moxico, as operações no Cuando Cubango incidirão na bacia do Rio Okavango.

Globalmente, os projectos pretendem devolver ao uso produtivo mais de 4,2 quilómetros quadrados de terra e destruir mais de nove mil e 600 engenhos explosivos, que irão beneficiar a segurança e a protecção de mais de 48 mil angolanos.

Para programas de gestão de inventários de armamento para apoiar a parceria entre as forças de segurança angolanas é financiado USD 2,5 milhões a HALO e a MAG para destruir armas obsoletas, engenhos explosivos e munições, bem como melhorar a segurança física dos depósitos de munições.

A esses projectos irão reabilitar e construir 16 instalações de armazenamento e treinar seguranças de depósitos para proteger armas, evitar acidentes e impedir que actores ilícitos acedam essas armas.

Desde 2006, os Estados Unidos apoiaram a destruição de 107 mil e 900 armas ligeiras e de pequeno calibre em excedente e mais de 588 toneladas métricas de munições obsoletas e excedentes para aumentar a segurança dos cidadãos angolanos.



A assistência dos EUA apoia a desminagem humanitária e a gestão do inventário de armamento para destruir o excesso de armas e munições, reforçar o papel de Angola como exportador de segurança regional e garantir a segurança do povo angolano.

A assistência dos EUA também apoia directamente o desenvolvimento de oportunidades económicas, promovendo condições para apoiar o crescimento económico em Angola, incluindo apoio ao ecoturismo na região do Okavango e outras oportunidades de investimento.

Como líder mundial na destruição de armas convencionais, os Estados Unidos investiram mais de USD 3,7 mil milhões em mais de 100 países desde 1993, para promover as prioridades de segurança, estabilidade e desenvolvimento económico.

Fonte: Angop