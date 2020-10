Angola anuncia 220 novas infeções, 6 recuperados e 3 óbitos

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram, nesta segunda-feira, o registo de 220 novos casos, seis recuperados e três óbitos.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fazia a actualização de dados, 156 foram registados em Luanda, 21 em Cabinda, 23 na Huíla, nove em Benguela, quatro no Cuanza Norte, igual número em Malanje, dois no Namibe e um no Uíge.

Conforme Franco Mufinda, trata-se 143 pacientes do sexo masculino e 77 do sexo feminino, cujas idades rondam entre cinco meses a 85 anos.

Já os óbitos, de acordo com o responsável, envolve três pacientes (dois masculinos e um feminino) de sete, 53 e 56 anos de idade, sendo dois residentes em Luanda e um em Benguela.

Dos seis recuperados, apontou, cinco são de Luanda e um de Benguela, com idades compreendida entre um a 51 anos de idade.

Angola contabiliza 8. 049 casos positivos, com 251 óbitos, 3. 037 recuperados e 4.761 activos.

Dos activos, nove estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 112 moderados, 443 apresentam sintomas leves e 4.168 assintomáticos.

Sob cuidados médicos nos centros de tratamento do país, estão 593 doentes.

Fonte: Angop