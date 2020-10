Menor decapitado pelo pai no Lubango

Um cidadão de 35 anos de idade, com supostas perturbações mentais, está detido desde domingo na cidade do Lubango, província da Huíla, acusado de ter morto, com recurso à catana, o seu filho de cinco anos.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, pelo porta-voz em exercício da Polícia Nacional na Huíla, 3º subchefe Fernando Tongo, adiantando que o crime ocorreu na manhã deste domingo na localidade do Luyovo, onde o acusado, camponês, vive com a mulher.

“O menor encontrava-se na companhia de parentes a brincar, quando o acusado apareceu e começou a ameaçar a criança com uma catana, tendo desferido um golpe fatal na região do pescoço do menor, que morreu de imediato”, salientou.

O responsável fez saber que o acusado está sob custódia da polícia para posteriormente ser encaminhado a uma psiquiatria para avaliação do seu estado mental.

Fonte: Lusa