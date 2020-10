Angola anuncia mais 207 infeções e uma morte

Angola registou nas últimas 24 horas mais 207 casos de infeção pelo novo coronavírus e uma morte devido à covid-19, anunciou hoje o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda.

Foram notificadas 152 infeções em Luanda, 14 em Cabinda, 18 no Uíje, quatro em Benguela, dois no Huambo, cinco na Huíla, sete em Malanje e cinco no Namibe, com idades entre um e 85 anos, indicou, durante o balanço epidemiológico diário, em Luanda.

Dos novos casos, 125 são de sexo masculino e 82 feminino.

Um doente com covid-19, angolano, de 53 anos, morreu, e uma outra pessoa recuperou.

Angola soma atualmente 7.829 casos, dos quais 248 óbitos, 3.031 recuperados e 4.550 ativos, entre os quais oito em estado crítico e 20 graves.

Nas últimas 24 horas foram processadas 1.432 amostras, num total de 134.199 análises, adiantou Franco Mufinda.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.198 em Portugal.

Em África, há 39.738 mortos confirmados em mais de 1,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 248 óbitos e 7.829 casos, seguindo-se Cabo Verde (87 mortos e 7.800 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.070 casos), Moçambique (75 mortos e 11.080 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.403 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 932 casos).