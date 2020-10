Ordenado novo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé

O novo Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari, foi ordenado, neste sábado, com o título de Arcebispo, numa cerimónia dirigida pelo Secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin.

O evento, realizado na Basílica Papal de São Pedro, contou com a presença do corpo diplomático de Angola na Santa Sé e em Itália, com destaque para os embaixadores Paulino Domingos Baptista e Maria de Fátima Jardim, respectivamente, e membros da comunidade eclesiástica angolana e fiéis.

Segundo Paulino Baptista, a cerimónia ocorre exactamente um ano após a assinatura do Acordo Quadro entre Angola e a Santa Sé, demonstrando “a vontade em estreitar cada vez mais as relações entre os dois Estados”, consolidadas com a visita do Presidente João Lourenço ao Vaticano, em Novembro de 2019.

O Papa Francisco nomeou, a 21 de Setembro do corrente ano, Dom Giovanni Gaspari como Núncio Apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe.

(Por dentro)

Giovanni Gaspari nasceu aos 6 de Junho de 1963 em Pescara, Itália, e foi ordenado sacerdote em 4 de Julho de 1987 e incadinado na Arquidiocese de Pescara – Penne.

É doutorado em Direito Canónico, depois de ser admitido na Pontifícia Academia Eclesiástica para a formação no serviço diplomático da Santa Sé.

Entrou para o serviço diplomático da Santa Sé a 1 de Julho de 2001 e serviu as missões diplomáticas Pontifícias no Irão, Albânia, México e Lituânia. É fluente nas línguas italiano, inglês e espanhol.

Fonte: Angop