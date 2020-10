Nova sede do Arquivo Nacional custa 97 milhões de dólares

Noventa e sete milhões de dólares foi quanto custou a construção da nova sede do Arquivo Nacional de Angola, que será inaugurada, este ano, no quadro das comemorações do 45º aniversário da independência nacional.

O orçamento inicial de 72 milhões de dólares sofreu um incremento de 25 milhões, estes últimos destinados às acções de interligação da rede de energia, água, ajustes finais e apetrechamento, segundo soube a Angop.

“Vamos inaugurar, ainda este ano, as novas instalações do Arquivo Nacional de Angola, guardião da memória, da história e da cultura do povo angolano”, anunciou o Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso sobre o Estado da Nação, no dia 15 de Outubro.

Segundo apurou a Angop, o imóvel, que começou a ser erguido em 2008, numa área de quatro (4) hectares, tem 30.540 metros quadrados de construção, num total de cinco (5) pisos.

Localiza-se numa área estratégica junto do Campus da Universidade Agostinho Neto, próximo do Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

O novo Arquivo Nacional de Angola terá, entre outras dependências, 69 salas de arquivo, 39 escritórios, dois laboratórios, três (3) salas de exposições, dois auditórios e nove (9) salas de formação.

O edifício surge no âmbito da concretização da agenda do Plano Nacional de Desenvolvimento, que prevê, para a área da Cultura, entre outros objectivos, a implementação do Sistema Nacional de Arquivos.

A infra-estrutura, cuja construção está a cargo do Gabinete de Obras Especiais (GOE), permitirá a correcta melhoria da acomodação da documentação existente no Arquivo Nacional de Angola, assim como a incorporação dos documentos produzidos depois de 1975 pelos Órgãos de Soberania.

Estes arquivos serão transferidos para aquela instituição, com o propósito de melhorar a conservação e qualidade de serviços no acesso dos investigadores e estudantes ao seu acervo.

O Arquivo Nacional de Angola, abreviadamente ANA, é uma pessoa colectiva de direito público, do sector administrativo, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Tem como objecto principal coordenar a política arquivística nacional, avaliar, recolher, classificar, conservar e divulgar os documentos de valor arquivístico e histórico, formular as directrizes gerais e supervisionar metodologicamente o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivo.

Criado pelo Decreto nº 51/09, do Conselho de Ministros, datado de 16 de Setembro de 2009, o Arquivo Nacional de Angola tem a sua actual sede na Rua Félix Machado, nº 49 r/c, à baixa de Luanda.

Fonte: Angop