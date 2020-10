Mulher detida em Viena após confessar que matou as três filhas

Uma mulher de 31 anos confessou, neste sábado (17), ter matado suas três filhas, de 8 meses, 3 anos e 9 anos, em um apartamento em Viena – informou a polícia austríaca num comunicado.

A suspeita ligou para os serviços de emergência no início da manhã, dizendo que queria cometer suicídio. Ao chegar ao local, a polícia descobriu os corpos sem vida das duas meninas mais novas.

A filha mais velha foi hospitalizada, mas as unidades de terapia intensiva não conseguiram salvá-la, acrescenta o comunicado.

A mãe, que ainda não deu explicações, teve ferimentos leves.

Os investigadores começaram a coletar provas na cena do crime.

As necropsias ainda não foram realizadas para determinar a causa das mortes. De acordo com os primeiros elementos, as meninas teriam sido sufocadas, noticiou a imprensa local.

Fonte: AFP