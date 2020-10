Ministro encoraja pluralismo na TPA

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de informação e Comunicação Social, Manuel Homem, encorajou, neste domingo, a Televisão Pública de Angola (TPA) a prosseguir nos seus esforços pelo asseguramento de uma informação plural.

Em mensagem de felicitações, a propósito dos 45 anos da estação pública que hoje se assinalam, disse augurar por uma informação independente, rigorosa, isenta e responsável.

Conforme o titular da pasta, este esforço deve ser feito no quadro da institucionalização, em Angola, de um sector de Comunicação Social mais dinâmico e próximo das populações, que reflicta a sua verdadeira realidade e vivências.

Manuel Homem incentivou, por outro lado, a estação televisiva a continuar na senda da valorização do esforço quotidiano do povo angolano, pela promoção do progresso económico e social do país.

Para tal, disse, deve defender, através de uma comunicação credível e do debate organizado e sério de ideias, o amor à Pátria e os valores inalienáveis da Independência, da soberania, da democracia, da tolerância e da unidade nacional.

A Televisão Pública de Angola foi fundada a 18 de Outubro de 1975.

Está presente na maioria dos lares de Angola, com três canais que emitem diariamente: TPA 1, generalista e principal da estação, TPA 2, com enfoque para o entretenimento e juventude, e a TPA Internacional, para atender a diáspora angolana e não só.

Fonte: Angop