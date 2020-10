Inflação em Angola sobe para 22,2% este ano – NKC African Economics

A consultora NKC prevê que a inflação em Angola suba 22,2% este ano, acelerando face ao aumento de 17,1% registado no ano passado, e que o kwanza caia mais de 50% em 2020.

“Antecipamos que a taxa de inflação média aumente de 17,1% em 2019 para 22,2% este ano, antes de abrandar para 19,7% em 2021”, lê-se numa análise à evolução da inflação e do valor do kwanza em Angola.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora parceira da Oxford Economics escrevem que “dado o elevado nível da inflação e as taxas de juro negativas, não se espera que o Banco Nacional de Angola baixe a sua política sobre as taxas antes de 2022”.

Fonte: Lusa