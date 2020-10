Artur Almeida anuncia programa de continuidade

Um programa de continuidade, assente na organização de competições, infra-estruturas, formação e comunicação e marketing, foi apresentado pelo candidato da lista – B à presidência da Federação Angolana de futebol (FAF), Artur de Almeida e Silva.

Em declarações sábado à imprensa, em Menongue (Cuando Cubango), após encontro com a Associação local de futebol e presidentes de clubes federados, o líder cessante da FAF disse que prestará maior atenção à competição interna e internacional.

Nos próximos quatro anos, propõe-se continuar a formar quadros administrativos e técnicos, trabalhar para o crescimento do número de praticantes, nos diferentes escalões, em ambos os sexos.

Tendo como lema de campanha “Renovar na Continuidade, Servindo o Futebol e a Nação”, Artur Almeida diz que manterá o trabalho visando uma completa moralização do futebol nacional.

Lembrou que desde altura da sua tomada de posse, em 2016, o país registou dificuldades financeiras, o que inviabilizou a realização das tarefas previamente estabelecidas.

No entanto, enumerou conquistas como a visita ao país, em Novembro de 2019, do Presidente da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), Gianni Infantino, bem como do Presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad.

Os restantes concorrentes são: Nando Jordão (lista A), António Gomes “Tony Estraga” (C) e de José Alberto Macaia (D).

Fonte: Angop